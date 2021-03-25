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25 марта 2021, 14:28 6

Степанов рассказал, когда украинцев начнут вакцинировать CoronaVac

25 марта 2021, 14:28 6
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Первая партия вакцины CoronaVac прибудет в количестве 200 тысяч доз
Первая партия вакцины CoronaVac прибудет в количестве 200 тысяч доз
Фото из открытых источников
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Согласно с украинским законодательством, Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

По той информации, что сообщил "Лекхим", будет первая партия в 200 тысяч доз, затем — остальные. Их привезут, они должны еще пройти, согласно нашему законодательству, так называемый лабораторный контроль. Проведет его Гослекслужба вместе с ГЭЦ. Я думаю, что мы очень быстро проведем — до 10 дней, — отметил Степанов.

Отдельно министр отметил, что производитель вакцины CoronaVac предоставил пакет документов относительно качества и эффективности препарата.

Производитель уже предоставил документы относительно всех испытаний, которые они проводили в разных странах мира. Они рассмотрелись группой НТГЭИ (Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики — ред.). Эффективность превышает 70%, — отметил Степанов.

По его словам, как только завершатся соответствующие проверки, вакциной CoronaVac начнут делать прививки согласно плану вакцинации.

Справка.

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech — это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого” вируса.

Как сообщалось, "Медзакупки" отказались принять китайские вакцины: поставщик не предоставил всех документов. Китайскую вакцину от коронавируса планируют доставить в Украину 25 марта.

вакцина вакцинация COVID-19 Максим Степанов Минздрав Китай

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