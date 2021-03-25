Стало известно, каким вакцинам в Украине меньше всего доверяют

Российским производителям вакцин доверяют всего 19% опрошенных

Российским производителям вакцин доверяют всего 19% опрошенных

Фото: из открытых источников

В Украине наибольшим доверием населения пользуются вакцины изготовленные в Великобритании, США и странах Европейского Союза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Как показывают результаты опроса, украинцы относительно больше доверяют вакцинам, изготовленным в Великобритании, США и странах Европейского Союза (около половины). Не доверяют - около 20%.

Вакцинам, сделанным в Индии доверяют 30%, не доверяют - 45%, затрудняются с ответом - 23%. Вакцинам из Китая доверяют 17%, не доверяют - 35%, затруднились ответить - 46%.

Зато российским вакцинам доверяют меньше всего: доверие им выразили 19%, недоверие - 58%, затруднились с оценкой - 24%. Относительно больше сторонников вакцины, произведенной в РФ среди жителей Юга и Востока", - говорится в сообщении.

Опрос проводился 18-19 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Ранее сообщалось, что более чем половина украинцев не планируют делать прививку от COVID-19.