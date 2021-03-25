"Медзакупки" отказались принять китайские вакцины: поставщик не предоставил всех документов
Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило об отсутствии оснований для приема китайских вакцин от коронавируса CoronaVac - их сегодня, 25 марта, должна доставить в Украину группа компаний "Лекхим".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу ГП.
Госпредприятие заявляет, что, согласно договору, поставщик не менее, чем за три дня до даты поставки должен отправить такие документы:
- сертификат качества (анализа) серии продукции;
- регистрационное удостоверение;
- сертификат происхождения от производителя;
- сведения о преквалификацию ВОЗ и/или регистрационное удостоверение от компетентного органа одной из определенных стран;
- упаковочный лист;
- документ, подтверждающий соблюдение холодовой цепи.
По состоянию на 24.03.2021 такой перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП "Медзакупки Украины" готово проверить и предоставить подтверждение/замечание по ним в пределах сроков, установленных договором", - заявляют в "Медзакупках".
Ранее сообщалось, что в НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений с вакцинами от COVID-19 не помешает их закупке.