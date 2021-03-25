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25 марта 2021, 10:12 15

"Медзакупки" отказались принять китайские вакцины: поставщик не предоставил всех документов

25 марта 2021, 10:12 15
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Китайскую вакцину от коронавируса планируют доставить в Украину 25 марта
Китайскую вакцину от коронавируса планируют доставить в Украину 25 марта
Фото: Bloomberg
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Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило об отсутствии оснований для приема китайских вакцин от коронавируса CoronaVac - их сегодня, 25 марта, должна доставить в Украину группа компаний "Лекхим".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу ГП.

Госпредприятие заявляет, что, согласно договору, поставщик не менее, чем за три дня до даты поставки должен отправить такие документы:

  • сертификат качества (анализа) серии продукции;
  • регистрационное удостоверение;
  • сертификат происхождения от производителя;
  • сведения о преквалификацию ВОЗ и/или регистрационное удостоверение от компетентного органа одной из определенных стран;
  • упаковочный лист;
  • документ, подтверждающий соблюдение холодовой цепи.

По состоянию на 24.03.2021 такой перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП "Медзакупки Украины" готово проверить и предоставить подтверждение/замечание по ним в пределах сроков, установленных договором", - заявляют в "Медзакупках".

Ранее сообщалось, что в НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений с вакцинами от COVID-19 не помешает их закупке.

Китай коронавирус медицина документ вакцинация

 
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