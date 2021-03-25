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Новый антирекорд: в Украине за сутки впервые обнаружили почти 17 тысяч COVID-больных
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25 марта 2021, 09:02 9

Новый антирекорд: в Украине за сутки впервые обнаружили почти 17 тысяч COVID-больных

25 марта 2021, 09:02 9
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Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Житомирской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 24 марта COVID-19 выявили у 16 669 человек, умерли 362 пациента, госпитализировали 4838 больных, 6748 человек выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

16 669 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 марта. Среди заболевших - 786 детей и 446 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 596 575 человек;
  • выздоровели - 1 283 020 человек;
  • летальных исходов - 31 135;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.

Напомним, в Украине за 23 марта COVID-19 диагностировали у 14 174 человек, зафиксировано 342 летальных случаев.

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