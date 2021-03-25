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25 марта 2021, 08:41 139

Черниговская область находится на пороге "красной зоны" - ОГА

25 марта 2021, 08:41 139
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В области уже занято более 60% койкомест для COVID-больных
В области уже занято более 60% койкомест для COVID-больных
Фото: cg.gov.ua
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Черниговская область имеет все шансы перейти в "красной зоны" в ближайшее время, поскольку индикаторы определения уровней эпидемической опасности приближаются к предельным показателям.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Черниговской ОГА.

В частности, коэффициент выявления новых случаев инфицирование в области составляет 16,6% при предельном показателе 20%.

В области превышен показатель уровня госпитализации свыше 80%, и он постоянно растет. Занято 61% койкомест определенных для лечения больных коронавирусом. Загруженность коек с кислородом составляет 55%, сравнивая с предыдущим показателем в 44%", - сообщила глава ОГА Анна Коваленко.

В то же время сообщается, что охват тестированием достигает 1 084 человека на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что в Чернигове наблюдается рост количества больных COVID-19, но мощности городских больниц справляются. В городе пока не будут вводить жесткий карантин.

коронавирус больницы Черниговская область ОГА Анна Коваленко

 
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