Черниговская область находится на пороге "красной зоны" - ОГА
Черниговская область имеет все шансы перейти в "красной зоны" в ближайшее время, поскольку индикаторы определения уровней эпидемической опасности приближаются к предельным показателям.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Черниговской ОГА.
В частности, коэффициент выявления новых случаев инфицирование в области составляет 16,6% при предельном показателе 20%.
В области превышен показатель уровня госпитализации свыше 80%, и он постоянно растет. Занято 61% койкомест определенных для лечения больных коронавирусом. Загруженность коек с кислородом составляет 55%, сравнивая с предыдущим показателем в 44%", - сообщила глава ОГА Анна Коваленко.
В то же время сообщается, что охват тестированием достигает 1 084 человека на 100 тысяч населения.
Ранее сообщалось, что в Чернигове наблюдается рост количества больных COVID-19, но мощности городских больниц справляются. В городе пока не будут вводить жесткий карантин.