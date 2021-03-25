Черниговская область находится на пороге "красной зоны" - ОГА

В области уже занято более 60% койкомест для COVID-больных

В области уже занято более 60% койкомест для COVID-больных

Фото: cg.gov.ua

Черниговская область имеет все шансы перейти в "красной зоны" в ближайшее время, поскольку индикаторы определения уровней эпидемической опасности приближаются к предельным показателям.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Черниговской ОГА.

В частности, коэффициент выявления новых случаев инфицирование в области составляет 16,6% при предельном показателе 20%.

В области превышен показатель уровня госпитализации свыше 80%, и он постоянно растет. Занято 61% койкомест определенных для лечения больных коронавирусом. Загруженность коек с кислородом составляет 55%, сравнивая с предыдущим показателем в 44%", - сообщила глава ОГА Анна Коваленко.

В то же время сообщается, что охват тестированием достигает 1 084 человека на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что в Чернигове наблюдается рост количества больных COVID-19, но мощности городских больниц справляются. В городе пока не будут вводить жесткий карантин.