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23 марта 2021, 18:14 7

Столичная власть хочет провести рейды в маршрутках

23 марта 2021, 18:14 7
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Планируется лишать лицензий на перевозки за несоблюдение карантинных норм
Планируется лишать лицензий на перевозки за несоблюдение карантинных норм
Фото из открытых источников
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В Киеве маршрутные такси не придерживаются карантинных ограничений, поэтому столичные власти намерены провести рейды и лишать лицензий на перевозку.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.

"Что касается транспорта. Сегодня контроль идет. Троллейбусы, трамваи контролируются, маршрутные такси находятся вне контроля, ежедневно составляется большое количество протоколов", - заявил он.

Рубан отметил, что планируются рейды по маршрутным такси с лишением лицензий на перевозки.

Напомним, ранее в КГГА не исключили введения спецпропусков на транспорт в Киеве.

Известно, что Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина.

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