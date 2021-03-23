Столичная власть хочет провести рейды в маршрутках

Планируется лишать лицензий на перевозки за несоблюдение карантинных норм

Планируется лишать лицензий на перевозки за несоблюдение карантинных норм

Фото из открытых источников

В Киеве маршрутные такси не придерживаются карантинных ограничений, поэтому столичные власти намерены провести рейды и лишать лицензий на перевозку.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.

"Что касается транспорта. Сегодня контроль идет. Троллейбусы, трамваи контролируются, маршрутные такси находятся вне контроля, ежедневно составляется большое количество протоколов", - заявил он.

Рубан отметил, что планируются рейды по маршрутным такси с лишением лицензий на перевозки.

Напомним, ранее в КГГА не исключили введения спецпропусков на транспорт в Киеве.

Известно, что Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина.