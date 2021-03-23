Столичная власть хочет провести рейды в маршрутках
Планируется лишать лицензий на перевозки за несоблюдение карантинных норм
Планируется лишать лицензий на перевозки за несоблюдение карантинных норм
В Киеве маршрутные такси не придерживаются карантинных ограничений, поэтому столичные власти намерены провести рейды и лишать лицензий на перевозку.
Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.
"Что касается транспорта. Сегодня контроль идет. Троллейбусы, трамваи контролируются, маршрутные такси находятся вне контроля, ежедневно составляется большое количество протоколов", - заявил он.
Рубан отметил, что планируются рейды по маршрутным такси с лишением лицензий на перевозки.
Напомним, ранее в КГГА не исключили введения спецпропусков на транспорт в Киеве.
Известно, что Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина.
В КГГА назвали условие досрочного завершения локдауна в КиевеВсе новости »
23 марта 2021, 17:34
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни