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18 марта 2021, 12:59 4

В Украине будущие водители будут сдавать на права по новым правилам

18 марта 2021, 12:59 4
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Они вступят в силу уже в следующем месяце
Они вступят в силу уже в следующем месяце
Фото из открытых источников
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В Украине будущие водители будут сдавать экзамены на права по новым правилам. Они вступят в силу уже в следующем месяце.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины, пишет RegioNews.

Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие заменят.

Отмечается, что в обновленную теоретическую часть экзамена добавят ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения и избежать неожиданностей за рулем.

Измененные экзаменационные вопросы для проверки знаний Правил дорожного движения также будут внесены в онлайн-тренажер, который размещен на сайте Главного сервисного центра МВД. Это поможет будущим водителям как следует подготовиться к сдаче экзамена.

Напомним, с 16 января сфера услуг перешла исключительно на украинский язык.

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