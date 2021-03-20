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20 марта 2021, 10:46 15

В Украине снова более 15 тысяч новых COVID-больных: в каких областях больше всего

20 марта 2021, 10:46 15
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Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве
Фото из открытых источников
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В Украине выявили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.

За вчера из-за коронавируса госпитализировали 4369 человек; умерли 260 человек и 5190 человек пациентов выздоровели.

За сутки сделали 114 719 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 521).

Самое большое количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

За все время пандемии заболели 1 535 218 человек; выздоровели 1 253 972 лица и 29 775 человек умерли.

15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, March 19, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев хотят проверить на наличие антител к коронавирусу.

коронавирус Украина смерть болезнь Максим Степанов

 
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