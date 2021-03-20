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20 марта 2021, 15:35 12

В Харькове в "чернобыльской" больнице создадут 50 мест для COVID-пациентов

20 марта 2021, 15:35 12
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Рixabay
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В Харькове в областном диспансере радиационной защиты ("чернобыльская" больница) расширяют отделение для COVID-пациентов, сейчас прокладывают еще одну кислородную трассу.

Об этом "Укринформу" рассказала и.о. директора больницы Ирина Пирогова, пишет RegioNews.

По ее словам, в заведении создадут еще 50 мест с централизованной подачей кислорода.

"Мы решаем технические вопросы, работы уже начались", - отметила Пирогова.

Руководитель надеется, что расширить отделение удастся быстро. Уже сейчас ее заведение, рассчитанный сначала на 100, потом на 130 пациентов, принимает до 150 больных.

"Конечно, пациенты в коридорах не лежат, но вы же понимаете, уплотнились существенно, работать неудобно", - отмечает и.о. директора.

Напомним, что из-за гуляния, устроенные Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Ранее мы писали, что Терехов личным примером ведет Харьков в "лидеры" по ковиду.

коронавирус Украина болезнь Харьков больница

 
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