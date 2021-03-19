Вакцинация в Украине: за сутки впервые прививки получили более 10 тысяч человек

С начала кампании уже привиты 92 714 человек

С начала кампании уже привиты 92 714 человек

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 18 марта, в Украине вакцинировано против коронавируса 10 959 человек, это на 1127 прививок больше, чем накануне. Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

С начала кампании привиты 92 714 человек, из них получили 1 дозу - 92 713 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. За 18 марта вакцинированы 1 дозой - 10 959 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, наибольшее количество прививок за 18 марта было сделано в г. Киеве - 890 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области - 7 484 прививок.

Напомним, в Украине за 18 марта COVID-19 выявили у 15 850 человек, зафиксировано 262 летальных случая, госпитализировали 4444 человека.