Степанов переложил ответственность за медленные темпы вакцинации на местные власти
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ответственными за медленный темп вакцинации от COVID-19 в Украине являются местные власти.
Об этом он заявил сегодня, 19 марта во время общения с журналистами, передает RegioNews.
Министр утверждает, что этот процесс сложный, и его должны выполнить на всех уровнях.
Я считаю, что это ответственность местной власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, другими ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад. Дали соответствующий алгоритм", - сказал Степанов.
Он утверждает, что в Украине со следующей недели ожидают увеличения темпов вакцинации, поскольку будут открывать кабинеты прививок.
Не только через мобильные бригады будут проводиться прививки. И сразу она будет увеличиваться. Уже 10 тысяч, но мы рассчитывали, что уже не менее 15 тысяч должно было быть в сутки", - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине за сутки впервые прививки получили более 10 тысяч человек.