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19 марта 2021, 10:55 71

Степанов переложил ответственность за медленные темпы вакцинации на местные власти

19 марта 2021, 10:55 71
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Со следующей недели он ожидает роста темпов вакцинации
Со следующей недели он ожидает роста темпов вакцинации
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что ответственными за медленный темп вакцинации от COVID-19 в Украине являются местные власти.

Об этом он заявил сегодня, 19 марта во время общения с журналистами, передает RegioNews.

Министр утверждает, что этот процесс сложный, и его должны выполнить на всех уровнях.

Я считаю, что это ответственность местной власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, другими ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад. Дали соответствующий алгоритм", - сказал Степанов.

Он утверждает, что в Украине со следующей недели ожидают увеличения темпов вакцинации, поскольку будут открывать кабинеты прививок.

Не только через мобильные бригады будут проводиться прививки. И сразу она будет увеличиваться. Уже 10 тысяч, но мы рассчитывали, что уже не менее 15 тысяч должно было быть в сутки", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в Украине за сутки впервые прививки получили более 10 тысяч человек.

вакцина Минздрав регионы Максим Степанов вакцинация

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