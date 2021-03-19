Степанов объяснил, зачем снимать ответственность с производителей COVID-вакцин
Это планируют сделать сегодня во время внеочередного заседания парламента
Это планируют сделать сегодня во время внеочередного заседания парламента
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин. Это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.
Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.
"Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина... Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцин. В чем же ответственность? Прежде всего в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее Степанов переложил ответственность за медленные темпы вакцинации на местную власть.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Довыборы на Донбассе: Ахметов побеждает с избыточным успехом