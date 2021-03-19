Степанов объяснил, зачем снимать ответственность с производителей COVID-вакцин

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.

"Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина... Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцин. В чем же ответственность? Прежде всего в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации", - подчеркнул министр.