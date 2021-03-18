09:02  18 марта
В Украине обнаружили более 15 тысяч новых случаев коронавируса
09:24  18 марта
В Раде оценили возможность денонсации Харьковских соглашений
18:26  18 марта
На Донбассе шесть обстрелов из запрещенного оружия, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
18 марта 2021, 14:53 498

В Сумах "заминировали" здание СБУ и мэрию

18 марта 2021, 14:53 498
Читайте також українською мовою
Полицейские вместе с другими службами ищут взрывчатку в административных зданиях
Полицейские вместе с другими службами ищут взрывчатку в административных зданиях
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Суммах поступило сразу несколько сообщений о минированиях. Полицейские вместе с другими службами ищут взрывчатку в административных зданиях.

Об этом сообщает "Панорама", пишет RegioNews.

В полицию города поступила информация о минировании сразу двух административных зданий в Суммах. Ими оказались здание СБУ и Сумской государственной администрации.

На место выехали полицейские, спасатели и медики, взрывотехники, кинологи с собаками, следственно-оперативная группа, которые проверяют эти здания на наличие взрывчатки.

"В полицию пришло письмо о том, что в Сумах заминировали ОГА и СБУ. На предполагаемое место происшествия выехали все спецслужбы города. В данный момент проводится проверка", - говорится в сообщении.

Также появилась информация о том, что заминировали и мэрию города. Об этом местным СМИ рассказала пресс-секретарь Сумского горсовета Ольга Семенистая. Сотрудников мэрии эвакуировали.

Ранее сообщалось, что Полтавскую ОГА "заминировали".

Украина криминал минирование полиция Сумы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Сто дней Полоскова: на каких китах плывет к светлому будущему глава Закарпатской ОГА
Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram