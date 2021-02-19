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19 февраля 2021, 18:39 5

В Черновицкой области задержали группу, которая занималась подделкой паспортов

19 февраля 2021, 18:39 5
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Они изготавливали фальшивые документы Украины и стран Евросоюза
Они изготавливали фальшивые документы Украины и стран Евросоюза
Фото из открытых источников
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В Черновицкой области задержали группу, которая занималась подделкой паспортов. Они изготавливали фальшивые документы Украины и стран Евросоюза.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет RegioNews.

По данным следствия, 47-летний житель Черновецкой области организовал преступную схему обогащения путем изготовления и сбыта документов подтверждения личности. К схеме он привлек двух жителей Черновцов в возрасте 46 и 66 лет.

Члены группировки подделывали ID-карточки гражданина Украины, украинские паспорта и различных стран Евросоюза, свидетельства о смерте граждан Украины, водительские удостоверения Украины и стран ЕС, свидетельства о рождении граждан ЕС. Также преступники делали документы для получения гражданства Украины и Румынии.

18 февраля полиция провела 18 обысков по местам проживания членов преступной группы, в их автомобилях и офисных помещениях. Во время обысков изъяли оборудование для изготовления документов, поддельные паспорта граждан ЕС, свидетельства об образовании, поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус для выезда за границу, заготовки свидетельств о рождении, печатки и штампы, компьютерной техники, марки акцизного налога.

Напомним, на Черниговщине разоблачили группу должностных лиц, которые незаконно легализовали иностранцев.

паспорт Украина обыск Черновцы полиция

 
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