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17 марта 2021, 11:22 3

Минздрав увеличил интервал между дозами CoviShield

17 марта 2021, 11:22 3
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Увеличение интервала повышает эффективность вакцины
Увеличение интервала повышает эффективность вакцины
Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения решило увеличить интервал между введениями первой и второй доз вакцины против коронавируса CoviShield с 28 дней до 90 дней.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологичным препаратом CoviShield с 28 дней до 90 дней, - сказал он.

Ляшко отметил, что обсуждение целесообразности увеличения срока начались после того, как 6 марта 2021 года в журнале The Lancet была обнародована информация относительно эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй дозы через 12 недель. Решение об увеличении интервала между двумя дозами вакцины уже приняло правительство Великобритании.

По словам Ляшко, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составила 76,0% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением. После двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше, эффективность вакцины росла до 81,3%.

Учитывая результаты международных исследований, оперативным штабом Минздрава было принято решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцине от Oxford/AstraZeneca, производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4 - 12 недель, - отметил Ляшко.

Как сообщалось сегодня, первую вакцину от COVID получили почти 72 тысячи человек, вторую лишь один. Наибольшее количество прививок за минувшие сутки сделали в Киеве (840 прививок).

вакцина вакцинация Минздрав Виктор Ляшко COVID-19

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