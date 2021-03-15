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15 марта 2021, 14:56 8

В больницах Украины задействовали наибольшее количество аппаратов ИВЛ от начала пандемии

15 марта 2021, 14:56 8
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Всего в Украине насчитывается 213 тысяч активных COVID-больных
Всего в Украине насчитывается 213 тысяч активных COVID-больных
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 15 марта в Украине задействовали наибольшое количество аппаратов ИВЛ от начала пандемии, в течение недели увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых пациентами.

Об этом во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

За последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас - почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине", - говорится в сообщении.

Глава правительства добавил, что этот факт подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости.

На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации после введения красного уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994. Больше всего их в Киеве - 44 600", - отметил премьер-министр.

Он уточнил, что в лидерах по распространению COVID-19 также находятся Винницкая (15133) и Черновицкая (14220) области.

Напомним, в Украине за сутки вакцинировали от коронавируса более 2 тысяч человек.

коронавирус Денис Шмыгаль больницы пандемия ИВЛ

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