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09 марта 2021, 10:04 12

Мендель рассказала, при каком условии Зеленский пойдет на второй срок

09 марта 2021, 10:04 12
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Для этого, президенту нужно выполнить хотя бы половину своей программы
Для этого, президенту нужно выполнить хотя бы половину своей программы
Фото: Facebook
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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что хотела бы видеть Зеленского на втором президентском сроке, однако не уверенна, что хотела бы оставаться пресс-секретарем в таком случае.  

Как передает RegioNews, об этом Мендель заявила в интервью изданию "Гордон".

Мендель отмечает, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Для этого он должен выполнить хотя бы половину своей программы.

Это человек очень масштабного мышления. Мы очень отучились мечтать, если честно. Но только мечтатели могут к чему-то привести. Вы понимаете, это мальчик из бедной семьи, такой же как большинство наших семей. Родители - интеллигенты, 90-е годы, становление, влияние России, распад Советского Союза и так далее. Но посмотрите, где он", - сказала Мендель.

Напомним, по мнению пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, санкции, которые США ввели против олигарха Игоря Коломойского - это только начало.

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