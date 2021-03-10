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10 марта 2021, 14:28 259

НАПК составило и направило в суд 14 админпротоколов в отношении Садового

10 марта 2021, 14:28 259
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В ведомстве считают, что он нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
Фото из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за последние две недели составило и направило в суд 84 административных протокола, в том числе 14 - в отношении мэра Львова Андрея Садового.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов направлено в суд протоколы, кроме как на мэра Львова Андрея Садового (14 протоколов), также в отношении:

- бывшего и.о. председателя Государственной налоговой службы (ГНС) в Черновицкой области Бориса Акименко (26 админпротоколов)

- старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области Юрия Савяка (8 админпротоколов)

- бывшего и.о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области Валерия Лесницкого (26 админпротоколов).

Было также направлено в суд админпротоколы в отношении Михаила Гультая, судьи Конституционного Суда Украины в отставке - в связи с выявленными недостоверными сведениями в декларации чиновника, которые отличаются от достоверных на общую сумму около 1 млн грн (876 759,05 грн).

Кроме того, за нарушение порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий: "Патриотическая партия Украины" (руководитель - Николай Габер); "Украинская народная партия" (руководитель - Александр Клименко); "Новая политика" (руководитель - Александр Янчук); "Общественное движение Николая Томенко "Ридна краина" (руководитель - Николай Томенко).

Как сообщалось ранее, вчера НАПК начало проверку деклараций 88 чиновников. Для этого в ведомстве разработали новые Правила проведения подобных проверок.

НАПК конфликт декларации нарушение Андрей Садовый протокол

 
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