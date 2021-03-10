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10 марта 2021, 17:58 3

Прокуратура выявила грубые нарушения в Киевском СИЗО

10 марта 2021, 17:58 3
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Проверяющие увидели переполненные помещения, ненадлежащие бытовые условия и даже отсутствие спальных мест для заключенных
Проверяющие увидели переполненные помещения, ненадлежащие бытовые условия и даже отсутствие спальных мест для заключенных
Фото Киевской городской прокуратуры
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Столичная прокуратура выявила грубые нарушения в Киевском следственном изоляторе.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По результатам проверки, которая длилась в течение февраля-марта 2021 года, установлены грубые нарушения требований законов Украины "О предварительном заключении", "Основы законодательства Украины о здравоохранении", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", Уголовно-исполнительного кодекса Украины, Кодекса гражданской защиты Украины и иного законодательства в этой сфере.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры с привлечением соответствующих специалистов провели комплексную проверку в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" по вопросам соблюдения конституционных прав заключенных и осужденных на надлежащие условия содержания, медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение, а также режимных требований, - говорится в сообщении.

Так, несмотря на неоднократные реагирования Киевской городской прокуратуры, администрацией следственного изолятора нарушаются требования законодательства относительно раздельного содержания различных категорий заключенных. В учреждении отсутствуют надлежащие материально-бытовые условия для содержания большинства заключенных, имеют место факты перенаполнения камерных помещений и отсутствия собственных спальных мест у отдельных заключенных.

Во время проверки почти во всех камерных помещениях обнаружены запрещенные к использованию заключенными предметы.

Также констатируется недостаточное количество медицинских препаратов, средств гигиены для реабилитации больных заключенных.

В связи с выявленными нарушениями Киевской городской прокуратурой в адрес руководства Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины и государственного учреждения "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в порядке ст. 26 Закона Украины "О прокуратуре" внесены акты реагирования.

Как сообщалось, ранее Малюська показал камеру в Лукьяновском СИЗО за 100 тысяч. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры.

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