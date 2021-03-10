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10 березня 2021, 17:58 3

Прокуратура виявила грубі порушення у Київському СІЗО

10 березня 2021, 17:58 3
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Перевіряючі побачили переповнені приміщення, неналежні побутові умови і навіть відсутність спальних місць для ув’язнених
Перевіряючі побачили переповнені приміщення, неналежні побутові умови і навіть відсутність спальних місць для ув’язнених
Фото Київської міської прокуратури
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Столична прокуратура виявила грубі порушення у Київському слідчому ізоляторі.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За результатами перевірки, яка тривала упродовж лютого-березня 2021 року, встановлено грубі порушення вимог законів України "Про попереднє ув’язнення", "Основи законодавства України про охорону здоров’я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу цивільного захисту України та іншого законодавства у цій сфері.

Прокурори Київської міської прокуратури із залученням відповідних фахівців провели комплексну перевірку у державній установі "Київський слідчий ізолятор" з питань дотримання конституційних прав ув’язнених і засуджених на належні умови тримання, медико-санітарне та матеріально-побутове забезпечення, а також режимних вимог, - йдеться у повідомленні.

Так, попри неодноразове реагування Київської міської прокуратури, адміністрацією слідчого ізолятора порушуються вимоги законодавства щодо роздільного тримання різної категорії ув’язнених. В установі відсутні належні матеріально-побутові умови для тримання більшості в’язнів, мають місце факти перенаповнення камерних приміщень та відсутності власних спальних місць в окремих ув’язнених.

Під час перевірки майже у всіх камерних приміщеннях виявлено заборонені для використання ув’язненими предмети.

Також констатовано недостатню кількість медичних препаратів, засобів гігієни для реабілітації хворих в’язнів.

У зв’язку з виявленими порушеннями Київською міською прокуратурою на адресу керівництва Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України та державної установи "Центр охорони здоров’я ДКВС України" в порядку ст. 26 Закону України "Про прокуратуру" внесено акти реагування.

Як повідомлялося, раніше Малюська показав камеру у Лук’янівському СІЗО за 100 тисяч. Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери.

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