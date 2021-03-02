До и после ремонта: Малюська показал камеру в Лукьяновском СИЗО за 100 тысяч

Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры

Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры

Фото: из открытых источников

Министр юстиции Денис Малюська показал фотографии камеры Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" на 20 человек, которую отремонтировали за 101 205 гривен.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, средства налогоплательщиков не тратились, сам ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе.

Подумываю над тем, чтобы продавать право назвать камеру своим именем с табличкой на входе... Спецпредложение для олигархов - именной корпус", - шутит министр.

Он напомнил, что "каждый может купить себе тюрьму под Киевом, до завершения приема заявок осталось 13 дней".

Напомним, в Минюсте назвали первые тюрьмы, которые планируют продать в Украине.