До и после ремонта: Малюська показал камеру в Лукьяновском СИЗО за 100 тысяч
Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры
Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры
Министр юстиции Денис Малюська показал фотографии камеры Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" на 20 человек, которую отремонтировали за 101 205 гривен.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
По его словам, средства налогоплательщиков не тратились, сам ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе.
Подумываю над тем, чтобы продавать право назвать камеру своим именем с табличкой на входе... Спецпредложение для олигархов - именной корпус", - шутит министр.
Он напомнил, что "каждый может купить себе тюрьму под Киевом, до завершения приема заявок осталось 13 дней".
Напомним, в Минюсте назвали первые тюрьмы, которые планируют продать в Украине.
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