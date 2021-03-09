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09 марта 2021, 17:46 7

Глава Минздрава Степанов назвал условие для введения в Украине жесткого локдауна

09 марта 2021, 17:46 7
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По его словам, самый тяжелый период по заболеваемости придется на март-апрель
По его словам, самый тяжелый период по заболеваемости придется на март-апрель
Фото: МИНЗДРАВ
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Украину ожидает новый жесткий локдаун в случае попадания в "красную" зону 13 и более областей.

Об этом сообщил "Стране" министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

По его словам, самый тяжелый период по заболеваемости придется на март-апрель.

"Мы фиксируем рост госпитализаций и заболеваемости в определённых областях, где мы и вводим "красную" зону. Сейчас мы делаем все, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Мы смотрим на показатели: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней - критерий превышен", - сказал министр.

Он отметил, что в случае превышения хотя бы двух критериев на протяжении трех дней подряд, область автоматически переводится в "красную зону" и находится там до стабилизации ситуации.

"Если мы говорим о всей стране - если более 13 областей перейдут в "красную" зону и все критерии будут расти по всей стране–придется вводить новый жесткий локдаун. По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжёлый период по заболеваемости в марте и апреле. Но мы все же надеемся, что при соблюдении защитных мер по всей стране, такого не случится", – заявил глава Минздрава.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для преодоления COVID-19 надо увеличить темпы вакцинации, а не вводить локдаун.

коронавирус Украина болезнь Минздрав Максим Степанов

 
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