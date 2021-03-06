На Днепропетровщине столкнулись фуры: есть погибший

Еще двое людей пострадали

Еще двое людей пострадали

Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области утром 6 марта столкнулись два грузовика. Один человек погиб, еще двое — пострадали.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

ДТП произошло в 5:52 на участке дороги М-29 "Харьков-Симферополь" вблизи поселка Губиниха Новомосковского района.

"Произошло столкновение двух грузовых автомобилей Volvo FL7 и ГАЗель. Сотрудниками Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования было разблокировано двое пострадавших мужчин (1998 и 1999 годов рождения) и мужчина без признаков жизни (от полученных травм мужчина, 1956 года рождения, погиб на месте происшествия), которых в результате ДТП зажало в салоне грузового автомобиля ГАЗель", — сообщили в ГСЧС.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, утром 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП.