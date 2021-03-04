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04 марта 2021, 13:58 4

В Украине выросли штрафы за нарушение пожарной безопасности

04 марта 2021, 13:58 4
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Они увеличились до почти 6 тысяч гривен
Они увеличились до почти 6 тысяч гривен
Рixabay
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В Украине штрафы за нарушение пожарной безопасности выросли до почти 6 тысяч гривен. В силу вступил соответствующий законопроект №3755.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования, пишет RegioNews.

За нарушение требований по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов в сфере теплоснабжения и потребителей электроэнергии будут наказывать предупреждением или штрафом для граждан и работников от 1700 до 3400 гривен. Для должностных лиц сумма составит от 3400 до 5100 гривен.

Ранее за такие нарушения штрафовали на сумму от 17 до 170 гривен.

Размер штрафа за нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности для граждан составит от 1700 до 3400 гривен, а для должностных лиц - от 3400 до 5100 гривен.

За такое нарушение на воздушном транспорте грозит штраф от 2550 до 4250 гривен для граждан и от 4250 до 5950 гривен - для должностных лиц.

Напомним, соответствующий закон Рада приняла 26 января.

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