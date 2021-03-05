15:36  05 марта
В Сумах из-за "оранжевой" зоны запретили проведение массовых мероприятий
12:57  05 марта
Нардепы провалили закон о назначении и.о. глав горадминистраций
08:11  05 марта
"Игнорируют договоренности": в штабе ООС отреагировали на очередные обстрелы боевиков
UA | RU
UA | RU
05 марта 2021, 12:14 717

В Ровенской области разоблачили чиновника ГСЧС в получении систематических взяток

05 марта 2021, 12:14 717
Читайте також українською мовою
Деньги он получал за разрешительные документы и беспрепятственную деятельность
Деньги он получал за разрешительные документы и беспрепятственную деятельность
Фото: gp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области правоохранители разоблачили и задержали начальника управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС области на систематическом получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Правоохранитель требовал и получил от физического лица-предпринимателя 10 тысяч гривен неправомерной выгоды. За эти средства он обещал не принимать в отношении него меры административно-правового характера, содействовать в выдаче разрешительных документов в сфере противопожарной безопасности и дальнейшее беспрепятственное ведение хозяйственной деятельности.

Во время проведения обыска у служащего изъяты денежные средства и черновые записи по март 2021 года, где указан 31 человек и денежные средства, которые он уже получил и планировал получить.

Согласно этим записям только за четыре дня марта 2021 года он получил неправомерную выгоду от 28 человек на общую сумму 35,5 тыс. грн. Также планировал получить еще 3 тыс грн от 4 человек, однако был уличен правоохранителями", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, в Кривом Роге во время получения взятки задержали полицейского.

Офис генпрокурора взятка ГСЧС предприниматели документ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua