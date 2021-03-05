В Ровенской области разоблачили чиновника ГСЧС в получении систематических взяток

Деньги он получал за разрешительные документы и беспрепятственную деятельность

Деньги он получал за разрешительные документы и беспрепятственную деятельность

Фото: gp.gov.ua

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.



Правоохранитель требовал и получил от физического лица-предпринимателя 10 тысяч гривен неправомерной выгоды. За эти средства он обещал не принимать в отношении него меры административно-правового характера, содействовать в выдаче разрешительных документов в сфере противопожарной безопасности и дальнейшее беспрепятственное ведение хозяйственной деятельности.



Во время проведения обыска у служащего изъяты денежные средства и черновые записи по март 2021 года, где указан 31 человек и денежные средства, которые он уже получил и планировал получить.

Согласно этим записям только за четыре дня марта 2021 года он получил неправомерную выгоду от 28 человек на общую сумму 35,5 тыс. грн. Также планировал получить еще 3 тыс грн от 4 человек, однако был уличен правоохранителями", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, в Кривом Роге во время получения взятки задержали полицейского.