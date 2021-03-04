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04 марта 2021, 13:50 874

В Киеве закрыли центральные станции метро из-за сообщения о минировании

04 марта 2021, 13:50 874
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Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик"
Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик"
Фото из открытых источников
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В Киеве после звонка о минировании закрыли две станции метро. Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews.

Как сообщается, звонок о минировании станций метро поступил анонимно. Вместе с ними закрыли на вход и выход пересадочный узел "Майдан Независимости". Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.

В ведомстве отмечают, что информацию об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, недавно в столице "заминировали" станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости".

Украина метро минирование станция КГГА

 
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