В Киеве закрыли центральные станции метро из-за сообщения о минировании
Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик"
Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик"
В Киеве после звонка о минировании закрыли две станции метро. Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews.
Как сообщается, звонок о минировании станций метро поступил анонимно. Вместе с ними закрыли на вход и выход пересадочный узел "Майдан Независимости". Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.
В ведомстве отмечают, что информацию об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.
Напомним, недавно в столице "заминировали" станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости".
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