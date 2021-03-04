В Киеве закрыли центральные станции метро из-за сообщения о минировании

Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик"

Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик"

Фото из открытых источников

В Киеве после звонка о минировании закрыли две станции метро. Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews.

Как сообщается, звонок о минировании станций метро поступил анонимно. Вместе с ними закрыли на вход и выход пересадочный узел "Майдан Независимости". Сейчас правоохранители проверяют информацию о минировании.

В ведомстве отмечают, что информацию об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, недавно в столице "заминировали" станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости".