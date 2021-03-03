Глава Пограничной службы Дейнеко вакцинировался от коронавируса

Вместе с ним вакцинацию также прошли восемь военнослужащих Луганского пограничного отряда

Вместе с ним вакцинацию также прошли восемь военнослужащих Луганского пограничного отряда

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Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19 во время рабочей поездки в район операции Объединенных сил в 59-м военном мобильном госпитале Северодонецка препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca) индийского производства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, передает RegioNews.

Как сообщается, вместе с ним вакцинацию также прошли восемь военнослужащих Луганского пограничного отряда.

По словам Дейнеко, он собственным примером хотел показать необходимость вакцинации, которая поможет преодолевать пандемию.

"Когда есть сомнения, когда есть колебания — командир должен быть первым. Уверен, что остальные пограничников увидят, что в этом нет ничего страшного и лучше вакцинироваться", — сказал он и добавил, что еще не болел COVID-19.

Как отмечается, перед прививкой все дали согласие на вакцинацию, им провели необходимый осмотр — была измерена температура, давление и сатурация. По завершению процедуры все чувствовали себя хорошо, как и до прививки. Пограничники заметили, что процедура безболезненна.

Напомним, президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса, он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.

Также главный санитарный врач Ляшко вакцинировался от коронавируса.