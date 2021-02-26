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26 февраля 2021, 20:13 8

В Черновцах 6 доз вакцины от COVD-19 вчера выбросили на помойку, - инфекционистка

26 февраля 2021, 20:13 8
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В одном флаконе – 10 доз, вацинировано 54 человека
В одном флаконе – 10 доз, вацинировано 54 человека
Фото с Facebook-страницы Ольги Кобевко
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После вскрытия флакона вакцину CoviShield можно хранить не дольше 6 часов, остатки дозы вакцины просто утилизируют.

Об этом написала черновицкая врач-инфекционистка Ольга Кобевко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Врач объяснила, что после вскрытия флакона вакцину CoviShield можно хранить не дольше 6 часов, а остатки дозы вакцины после вскрытия флакона просто утилизируют.

Поскольку во флаконе 10 доз, а вакцинировано вчера 54 человека, то 6 доз просто отправили в помойку.

Ольга Кобевко критикует уровень организации процесса вакцинации в области и предлагает варианты, как можно было использовать 6 доз вакцины, на которые не нашлось желающих в тот день.

Можно было без проблем, вакцинировать руководство области, можно было вакцинировать других медиков красной зоны, можно было прививать тех, кто желает (есть авторитетные люди, которые хотели прививаться и показать пример обществу), - написала врач.

Она добавила, что еще не знает, когда будет вакцинироваться сама.

Вчора на Буковині щепили 54 людини. В одному флаконі - 10 доз. Тобто, 6 доз вакцини викинуто "в смітник"...

Posted by Ольга Кобевко on Thursday, February 25, 2021

Как сообщалось, вчера в Черновицкой области вакцинировали от коронавируса первого медика. Вакцина прибыла в область вчера утром, первой партии хватит для прививки 7550 буковинцев.

Сегодня Минздрав обновил список зон карантина. Две области - Ивано-Франковская и Черновицкая - попали в "красную" зону, еще восемь оказались в "оранжевой".

вакцина вакцинация Черновцы Врач организация

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