В Черновцах 6 доз вакцины от COVD-19 вчера выбросили на помойку, - инфекционистка
После вскрытия флакона вакцину CoviShield можно хранить не дольше 6 часов, остатки дозы вакцины просто утилизируют.
Об этом написала черновицкая врач-инфекционистка Ольга Кобевко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Врач объяснила, что после вскрытия флакона вакцину CoviShield можно хранить не дольше 6 часов, а остатки дозы вакцины после вскрытия флакона просто утилизируют.
Поскольку во флаконе 10 доз, а вакцинировано вчера 54 человека, то 6 доз просто отправили в помойку.
Ольга Кобевко критикует уровень организации процесса вакцинации в области и предлагает варианты, как можно было использовать 6 доз вакцины, на которые не нашлось желающих в тот день.
Можно было без проблем, вакцинировать руководство области, можно было вакцинировать других медиков красной зоны, можно было прививать тех, кто желает (есть авторитетные люди, которые хотели прививаться и показать пример обществу), - написала врач.
Она добавила, что еще не знает, когда будет вакцинироваться сама.
Вчора на Буковині щепили 54 людини. В одному флаконі - 10 доз. Тобто, 6 доз вакцини викинуто "в смітник"...Posted by Ольга Кобевко on Thursday, February 25, 2021
Как сообщалось, вчера в Черновицкой области вакцинировали от коронавируса первого медика. Вакцина прибыла в область вчера утром, первой партии хватит для прививки 7550 буковинцев.