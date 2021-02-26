Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer, — нардеп

Проект контракта уже направлен в Минздрав

Проект контракта уже направлен в Минздрав

Рixabay

Дипломаты и Офис президента Украины договорились о поставках 10 миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает RegioNews.

"Герои среди нас. Только что Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса президента, 10 млн доз вакцины Pfizer готовят к отправке в Украину", — написала она и добавила, что вакцина будет отправлена из США.

Также, по ее словам, проект контракта уже направлен в Минздрав.

После публикации поста в своем телеграм-канале депутат отредактировала его. В новой версии не указано, что о поставках вакцины Василевской-Смаглюк сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Украину до конца марта доставят еще 1,5 миллиона доз вакцины.