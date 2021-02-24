В Киеве произошел серьезный пожар: горело здание на ДВРЗ

Жертв и пострадавших нет

Жертв и пострадавших нет

Фото: Facebook

Вечером 23 февраля в Киеве произошел серьезный пожар в районе ДВРЗ - горела крыша одного из административных зданий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу dtp.kiev.ua.

Серьезный пожар прямо сейчас произошл на ДВРЗ. Горит крыша дома. На месте уже работают пожарные спасатели", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, на место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова. По прибытию, огнеборцы установили, что возгорание произошло в 3-этажном частном жилом здании. Пожар возник на 3-м этаже, однако пламя быстро начало распространяться по вентиляционным каналам на первый, второй этажи и подвальное помещение.

В 22:04 пожарные локализовали возгорание на площади 500 кв. м. и в 22:43 ликвидировали. По предварительным данным, в здании проводились ремонтные работы, но он еще не сдан в эксплуатацию.

На момент прибытия спасателей в здании никого не было. Жертв и пострадавших нет.

На месте было задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 38 человек личного состава. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, на днях в Днепре ночью во время пожара погибли три человека.