КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу на Донбассе

Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 7:00 по 18:30

Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 7:00 по 18:30

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает RegioNews.

В связи со снижением уровня пожароопасности в регионе, согласно решению командующего Объединенных сил, КПВВ "Станица Луганская" возобновил функционирование сегодня, 5 октября, с 9.00", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что работа КПВВ была прекращена 1 октября в связи с опасностью распространения пожаров и детонации боеприпасов.

Напоминаем гражданам, что все КПВВ на Донбассе работают по осеннему графику ежедневно с 07.00 до 18.30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждан пропускать не будут", - говорится в сообщении.

Также председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что в случае сильного задымления со стороны оккупированных территорий работа КПВВ "Станица Луганская" может быть приостановлена на несколько часов.

Напомним, 30 сентября спасатели пытались потушить помещения в пункте пропуска "Станица Луганская", все гражданские лица выведены на безопасное расстояние.