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КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу на Донбассе
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05 октября 2020, 11:12 6

КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу на Донбассе

05 октября 2020, 11:12 6
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Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 7:00 по 18:30
Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 7:00 по 18:30
Фото: dpsu.gov.ua
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В Луганской области контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновил работу с 9 утра 5 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает RegioNews.

В связи со снижением уровня пожароопасности в регионе, согласно решению командующего Объединенных сил, КПВВ "Станица Луганская" возобновил функционирование сегодня, 5 октября, с 9.00", - говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что работа КПВВ была прекращена 1 октября в связи с опасностью распространения пожаров и детонации боеприпасов.

Напоминаем гражданам, что все КПВВ на Донбассе работают по осеннему графику ежедневно с 07.00 до 18.30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждан пропускать не будут", - говорится в сообщении.

Также председатель Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что в случае сильного задымления со стороны оккупированных территорий работа КПВВ "Станица Луганская" может быть приостановлена на несколько часов.

Напомним, 30 сентября спасатели пытались потушить помещения в пункте пропуска "Станица Луганская", все гражданские лица выведены на безопасное расстояние.

Донбасс граница КПВВ Луганская область Станица Луганская
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