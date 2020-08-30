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30 августа 2020, 13:50 2

Полиция Харьковщины возбудила дело из-за конфликта местных жителей с ромами

30 августа 2020, 13:50 2
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По факту конфликта в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковщины полиция открыла уголовное производство о нарушении равноправия и хулиганстве.

Как сообщает RegioNews, об этом заявили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Санкциями статей предусматривается до 4 лет лишения свободы.

Напомним, 29 августа в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области местные жители вышли на протест с требованием выселить ромские семьи из населенного пункта.

полиция криминальное дело хулиганство Харьковская область ромы
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