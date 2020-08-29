На Харьковщине конфликт местных жителей с ромами перерос в столкновения

Территория поселка окружена полицией

Территория поселка окружена полицией

Фото: Нацполиция

В поселке Андреевка Балаклийского района Харьковской области местные жители вышли на протест с требованием выселить ромские семьи из населенного пункта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.

На сегодня жителями Андреевки Балаклейского района была назначена мирная акция с целью выражения недовольства действиями ромских семей, проживающих на территории района. У домов ромов сейчас собралось около 500 местных жителей", - сообщили полицейские.

По информации правоохранителей, после митинга часть его участников отправилась к домам ромов с требованием покинуть поселок. Они пытались прорваться во двор, скандировали: "Езжайте!", в окна дома бросили яйца и камни.

Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, правоохранители эвакуировали ромские семьи из эпицентра конфликта", - говорится в сообщении.

Также известно, что в результате происшествия пострадавших нет. Порядок охраняют около 80 работников Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения, территория поселка окружена полицией.

Как сообщает "Общественное", конфликт местных жителей и ромов в Андреевке продолжается довольно долго. По словам представителя инициативной группы жителей села Виталия Степаненко, 19 августа на ул.Садовая группа ромов численностью 20-25 человек избила местного парня. Это стало причиной акции протеста.

Во время митинга начальник полиции Балаклейский район Сергей Зинчук сообщил, что правоохранители зарегистрировали два уголовных производства по событиям 19 августа, их расследуют.

Напомним, в Хмельницком предприниматели вышли на протест против карантина, они объявили протест бессрочным.