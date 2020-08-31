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31 августа 2020, 10:02 3

Поджог автомобиля "Схем": названы предполагаемые организаторы

31 августа 2020, 10:02 3
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Заказчиков поджога еще продолжают устанавливать
Заказчиков поджога еще продолжают устанавливать
Фото: Facebook
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По данным полиции, на сегодняшний день установлены два предполагаемых организатора поджога автомобиля журналистов программы "Схемы".

Как передает RegioNews, об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, сейчас полиция разыскивает двух подозреваемых в организации поджога. Согласно распространенной им информации, в организации преступления подозревают Юрия Проценко и Дмитрия Ободовского. Они могли действовать в составе организованной преступной группы.

Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряженность между властью, правоохранителями и журналистским сообществом, путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - добавил Небытов.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах подожгли автомобиль журналистов программы "Схемы". Полиция открыла дело по статье 194 Уголовного кодекса Украины. В среду, 26 августа, правоохранители сообщили о задержании двух подозреваемых в причастности к поджогу автомобиля.

поджог авто Схемы полиция Нацполиция
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