У Зеленского отреагировали на обыски у крымских татар

В представительстве осуждают действия оккупационной администрации

В представительстве осуждают действия оккупационной администрации

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В понедельник, 31 августа, утром российские силовики проводили обыски у крымских татар. В представительстве президента в Автономной Республике Крым заявили, что Россия пытается сделать с каждого неудобного режима человека - экстремиста.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У Зеленского заявили, что обыски являются продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа.

"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей является очередное преступление оккупационной власти. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только за то, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами", - заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

В представительстве осуждают действия оккупационной администрации по преследованию украинцев с общественной позицией.

Напомним, в оккупированном Крыму прошли массовые обыски в домах крымских татар.