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20 августа 2020, 18:27 4

Стало известно, когда дело Левина и Мангера начнут рассматривать по существу

20 августа 2020, 18:27 4
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Мангер и Левин обвиняются в убийстве активистки Гандзюк
Мангер и Левин обвиняются в убийстве активистки Гандзюк
Фото: Радио Свобода
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Рассмотрение обвинительного акта в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата рады Алексея Левина назначено на 28 августа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Днепровским районным судом города Киева назначено на 28 августа 2020 года судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета, которые обвиняются в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа фигурантам дела об убийстве Гандзюк продлили арест.

Известно, что херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.

убийство суд уголовное дело Уголовная ответственность заседание
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