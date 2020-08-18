Дело Гандзюк: прокурор просит продлить арест Левина

Сам Левин пришел на заседание раздетый и с синяками на теле

Сам Левин пришел на заседание раздетый и с синяками на теле

Фото: hromadske.ua

Прокуратура просит продлить арест Алексея Левина, который является обвиняемым в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

С соответствующим ходатайством во время подготовительного судебного заседания по данному делу выступил прокурор Андрей Сенюк, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Прокурор, в частности, просил суд принять к рассмотрению обвинительный акт и продлить Левину меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога, поскольку предыдущая мера пресечения заканчивается 24 августа.

Вместе с тем адвокат подозреваемого просил суд отложить подготовительное заседание, поскольку он не имел возможности конфиденциально пообщаться со своим подзащитным.

Сам же Левин жаловался на плохие условия содержания в СИЗО, а также на плохое самочувствие. В частности он заявил о том, что из него "выбивают показания против Владислава Мангера".

В конце концов на судебное заседание вызвали скорую. После осмотра врач сообщила, что состояние Левина удовлетворительное и он не нуждается в госпитализации.

Напомним, сегодня Днепровский суд Киева начал слушать по сути дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в организации которого подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и Алексея Левина.