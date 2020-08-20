Стало відомо, коли справу Левіна й Мангера почнуть розглядати по суті

Мангер і Левін звинувачуються у вбивстві активістки Гандзюк

Мангер і Левін звинувачуються у вбивстві активістки Гандзюк

Фото: Радіо Свобода

Розгляд обвинувального акту у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк стосовно голови Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата ради Олексія Левіна призначено на 28 серпня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Дніпровським районним судом міста Києва призначено на 28 серпня 2020 року судовий розгляд обвинувального акту стосовно голови та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради, які обвинувачуються у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня фігурантам справи про вбивство Гандзюк продовжили арешт.

Відомо, що херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора вважають, що Гандзюк замовив Владислав Мангер.