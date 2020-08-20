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20 серпня 2020, 18:27 1

Стало відомо, коли справу Левіна й Мангера почнуть розглядати по суті

20 серпня 2020, 18:27 1
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Мангер і Левін звинувачуються у вбивстві активістки Гандзюк
Мангер і Левін звинувачуються у вбивстві активістки Гандзюк
Фото: Радіо Свобода
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Розгляд обвинувального акту у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк стосовно голови Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата ради Олексія Левіна призначено на 28 серпня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Дніпровським районним судом міста Києва призначено на 28 серпня 2020 року судовий розгляд обвинувального акту стосовно голови та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради, які обвинувачуються у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня фігурантам справи про вбивство Гандзюк продовжили арешт.

Відомо, що херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора вважають, що Гандзюк замовив Владислав Мангер.

убивство суд кримінальна справа Кримінальна відповідальність засідання
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