Дело Шеремета: суд взялся за изменение меры пресечения Кузьменко

В зал пустили только участников процесса

В зал пустили только участников процесса

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о продлении содержания под стражей подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко

Об этом сообщило в Facebook сообщество активистов Free Dr Kuzmenko, передает RegioNews.

"Началось судебное заседание, прокуроры наконец пришли, Юлию доставили. Никого, кроме участников процесса, в зал суд не впустили. СМИ также не допущенные в зал - даже чтобы поставить камеры. Поручителей будут вызывать в конце заседания", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа под Офисом генпрокурора снова прошла акция в поддержку Антоненко и Кузьменко.

Известно, что 17 июля Печерский районный суд города Киева оставил под стражей на два месяца подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

В Министерстве внутренних дел заявили, что подозреваемая в организации убийства Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет бесспорного алиби.