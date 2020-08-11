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11 августа 2020, 13:54 12

Дело Шеремета: суд взялся за изменение меры пресечения Кузьменко

11 августа 2020, 13:54 12
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В зал пустили только участников процесса
В зал пустили только участников процесса
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Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции о продлении содержания под стражей подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко

Об этом сообщило в Facebook сообщество активистов Free Dr Kuzmenko, передает RegioNews.

"Началось судебное заседание, прокуроры наконец пришли, Юлию доставили. Никого, кроме участников процесса, в зал суд не впустили. СМИ также не допущенные в зал - даже чтобы поставить камеры. Поручителей будут вызывать в конце заседания", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа под Офисом генпрокурора снова прошла акция в поддержку Антоненко и Кузьменко.

Известно, что 17 июля Печерский районный суд города Киева оставил под стражей на два месяца подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

В Министерстве внутренних дел заявили, что подозреваемая в организации убийства Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет бесспорного алиби.

суд убийство заседание тюрьма Врач
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