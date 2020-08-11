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11 серпня 2020, 13:54 12

Справа Шеремета: суд взявся за зміну запобіжного заходу Кузьменко

11 серпня 2020, 13:54 12
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До зали впустили лише учасників судового процесу
До зали впустили лише учасників судового процесу
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Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції щодо продовження тримання під вартою підозрюваній у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко.

Про це повідомила у Facebook спільнота активістів Free Dr Kuzmenko, передає RegioNews.

"Розпочалося судове засідання, прокурори нарешті прийшли, Юлію доставили. Нікого, окрім учасників процесу, до зали суду не впустили. ЗМІ також не допущені до зали - навіть щоб поставити камери. Поручителів будуть викликати наприкінці засідання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня під Офісом генпрокурора знову пройшла акція на підтримку Антоненка й Кузьменко.

Відомо, що 17 липня Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на наступні два місяці підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко.

Також Міністерстві внутрішніх справ заявили, що підозрювана в організації вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь не має безспірного алібі.

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