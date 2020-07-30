В Минздраве назвали главную причину роста заболеваемости COVID-19 в западных областях

Основной причиной роста количества больных является богослужение, а второй причиной - общественный транспорт

Основной причиной роста количества больных является богослужение, а второй причиной - общественный транспорт

pixabay.com

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что главной причиной роста количества заболевших на западе Украины, особенно в деревнях, есть богослужение. Такие результаты показали эпидемиологические расследования.

Об этом он заявил в четверг, 30 июля, во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Главной причиной роста количества заболевших на западе Украины, особенно в деревнях, есть богослужение. Такие результаты показали эпидемиологические расследования. Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с отдыхом", - сообщил министр.

Он отметил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом, по его словам, формируя иммунитет.

Напомним, в Украине зафиксирован еще один антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19, больше всего новых случаев за минувшие сутки обнаружили во Львовской области и Киеве.