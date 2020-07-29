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Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более тысячи новых случаев
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29 июля 2020, 09:51 14

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более тысячи новых случаев

29 июля 2020, 09:51 14
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За прошедшие сутки выявили 1022 новых зараженных, 21 человек умер, а 650 выздоровели
За прошедшие сутки выявили 1022 новых зараженных, 21 человек умер, а 650 выздоровели
pixabay.com
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По состоянию на 29 июля в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели от болезни уже 37 394, в целом по стране умерли 1650 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев заражения за сутки выявили во Львовской области - 149, в Ивано-Франковской области - 118, а в Киеве - 132.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2660 случаев;
  • Волынская область — 3694 случая;
  • Днепропетровская область — 1364 случая;
  • Донецкая область — 861 случай;
  • Житомирская область — 1764 случая;
  • Закарпатская область — 5008 случаев;
  • Запорожская область — 767 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 4342 случая;
  • Кировоградская область — 697 случаев;
  • г. Киев — 7932 случая;
  • Киевская область — 3629 случаев;
  • Львовская область — 9248 случаев;
  • Луганская область — 122 случая;
  • Николаевская область — 563 случая;
  • Одесская область — 3104 случая;
  • Полтавская область — 414 случаев;
  • Ровенская область — 5837 случаев;
  • Сумская область — 467 случаев;
  • Тернопольская область — 2852 случая;
  • Харьковская область — 3556 случаев;
  • Херсонская область — 224 случая;
  • Хмельницкая область — 1086 случаев;
  • Черновицкая область — 5751 случай;
  • Черкасская область — 910 случаев;
  • Черниговская область — 745 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее в Украине заразились 919 человек.

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