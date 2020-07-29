Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более тысячи новых случаев
За прошедшие сутки выявили 1022 новых зараженных, 21 человек умер, а 650 выздоровели
За прошедшие сутки выявили 1022 новых зараженных, 21 человек умер, а 650 выздоровели
По состоянию на 29 июля в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели от болезни уже 37 394, в целом по стране умерли 1650 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев заражения за сутки выявили во Львовской области - 149, в Ивано-Франковской области - 118, а в Киеве - 132.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2660 случаев;
- Волынская область — 3694 случая;
- Днепропетровская область — 1364 случая;
- Донецкая область — 861 случай;
- Житомирская область — 1764 случая;
- Закарпатская область — 5008 случаев;
- Запорожская область — 767 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4342 случая;
- Кировоградская область — 697 случаев;
- г. Киев — 7932 случая;
- Киевская область — 3629 случаев;
- Львовская область — 9248 случаев;
- Луганская область — 122 случая;
- Николаевская область — 563 случая;
- Одесская область — 3104 случая;
- Полтавская область — 414 случаев;
- Ровенская область — 5837 случаев;
- Сумская область — 467 случаев;
- Тернопольская область — 2852 случая;
- Харьковская область — 3556 случаев;
- Херсонская область — 224 случая;
- Хмельницкая область — 1086 случаев;
- Черновицкая область — 5751 случай;
- Черкасская область — 910 случаев;
- Черниговская область — 745 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее в Украине заразились 919 человек.
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