Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более тысячи новых случаев

За прошедшие сутки выявили 1022 новых зараженных, 21 человек умер, а 650 выздоровели

За прошедшие сутки выявили 1022 новых зараженных, 21 человек умер, а 650 выздоровели

pixabay.com

По состоянию на 29 июля в Украине 67 597 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели от болезни уже 37 394, в целом по стране умерли 1650 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Больше всего новых случаев заражения за сутки выявили во Львовской области - 149, в Ивано-Франковской области - 118, а в Киеве - 132. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 2660 случаев;

Волынская область — 3694 случая;

Днепропетровская область — 1364 случая;

Донецкая область — 861 случай;

Житомирская область — 1764 случая;

Закарпатская область — 5008 случаев;

Запорожская область — 767 случаев;

Ивано-Франковская область — 4342 случая;

Кировоградская область — 697 случаев;

г. Киев — 7932 случая;

Киевская область — 3629 случаев;

Львовская область — 9248 случаев;

Луганская область — 122 случая;

Николаевская область — 563 случая;

Одесская область — 3104 случая;

Полтавская область — 414 случаев;

Ровенская область — 5837 случаев;

Сумская область — 467 случаев;

Тернопольская область — 2852 случая;

Харьковская область — 3556 случаев;

Херсонская область — 224 случая;

Хмельницкая область — 1086 случаев;

Черновицкая область — 5751 случай;

Черкасская область — 910 случаев;

Черниговская область — 745 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, сутками ранее в Украине заразились 919 человек. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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