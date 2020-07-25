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На Днепропетровщине за сутки возникло 68 пожаров: горели сухая трава и камыш
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25 июля 2020, 16:43 2

На Днепропетровщине за сутки возникло 68 пожаров: горели сухая трава и камыш

25 июля 2020, 16:43 2
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Огонь охватил четыре города и 13 районов области
Фото: ГСЧС
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За минувшие сутки в Днепропетровской области возникло 68 пожаров на открытых территориях. Общая площадь возгорания составила 78,2 гектара.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Спасатели отметили, что возгоранию поддались сухая трава и камыш.

"На территории Днепропетровской области в природных экосистемах возникло 68 пожаров на общей площади 78,2 га. Сухая трава и камыш горели в городах Пятихатки, Марганец, Кривой Рог, Новомосковск, а также в Синельниковском, Петропавловском, Покровском, Софиевском, Петриковском, Широковском, Томаковском, Межевском, Васильковском, Апостоловском, Криничанском, Криворожском и Новомосковском районах", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают осторожно обращаться с огнем, поскольку пожары в экосистемах часто возникают по вине людей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Хмельнитчине пожар спалил 16 гектаров пшеничного поля.

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