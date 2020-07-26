На Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар

В результате пожара погибших и пострадавших нет

В результате пожара погибших и пострадавших нет

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области, передает RegioNews.

Сообщение о том, что на территории 9 квартала урочища "Закамьянка" Марганецкого лесного хозяйства возник лесной пожар, поступило 25 июля около 23:00.

По вызову сразу были направлены дежурные отделения 33 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и техника государственного предприятия Марганецкого лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Пожар возник на площади 4,5 га, общая площадь леса составляет 72 га. Силами спасателей пожар был ликвидирован ночью 26 июля.

Напомним, 25 июля на Днепропетровщине за сутки возникло 68 пожаров: горели сухая трава и камыш, огонь охватил четыре города и 13 районов области.