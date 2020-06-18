Непогода в Украине: без света остались десятки населенных пунктов, обрушились дома и мост

От погодных условий пострадали более двух десятков домов

От погодных условий пострадали более двух десятков домов

Фото: из открытых источников

Из-за непогоды по состоянию на 18 июня в Украине обесточены 69 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Черниговская - 34, Житомирская - 27 и Киевская - 8.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели отмечают, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Известно, что на территории 3 областей в Винницкой, Одесской и Ровенской из-за осложнения погодных условий был поврежден 21 жилой дом. Также еще 5 зданий, 18 домохозяйств, 5 колодцев было подтоплено. Для устранения последствий непогоды было привлечено 19 спасателей и 5 единиц техники.

Как сообщили в ГСЧС в Одесской области в селе Старая Некрасовка Измаильского района у пожилой жительницы села обрушился дом. Саму ее успели спасти из строения через окно. Без жилья осталась и ее соседка: ее дом залило до подоконников.

Во многих дворах полностью обвалились хозяйственные постройки. Рухнула также бетонная плита на мосту через балку.

Так, в результате осадков в Старой Некрасовке затопленными оказались 16 дворов, залиты почти все подвалы глубиной более двух метров.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях: Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской.