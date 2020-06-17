Не выдержали перекрытия: в жилом доме Одессы произошел очередной обвал

Жертв и пострадавших нет

Жертв и пострадавших нет

Фото: Facebook

В Одессе в четырехэтажном жилом доме на улице Манежной, 34 обвалилось перекрытие над комнатой квартиры №25 на площади 18 кв. м.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

На месте работали спасатели и сотрудники ЖКС.

Одна из жительниц сообщила, что в доме зимой прорвало отопление, жильцы буквально "плавали в кипятке". С тех пор в здании никаких ремонтных работ не проводилось.

"Может, кто-то знает, что такого эдакого должно произойти, сколько должно пострадать людей, чтоб что-то изменилось в плане работ по старому фонду?", - написала одесситка в Facebook.

По предварительной информации ГСЧС крыша рухнула из-за старости конструкций. Точную причину должны установить специалисты.

Напомним, в Одессе собирались проверить наличие трещин в жилых домах после двух обвалов зданий в центре города.