Правительство согласовало меморандум о поставках сжиженного газа из США
27 апреля Кабинет министров согласовал подписание меморандума о поставках сжиженного газа в Украину из Соединенных Штатов.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик, передает RegioNews.
По его словам, это еще один шаг в договоренностях, которые Украина и США достигли в декабре и марте.
Речь идет о превращении Украины в газовый хаб Европы. Это усилит нашу энергетическую безопасность и независимость, а также уменьшит влияние России не только на Украину, но и на Европу", - рассказал он.
Чижик добавил, что ранее было подписано письмо о намерениях с американской компанией о масштабном проекте системных поставок сжиженного газа из Америки.
Это беспрецедентный полномасштабный проект, который будет иметь большой экономический эффект", - отметил чиновник.
Он подчеркнул, что речь идет об около 6-8 миллиардов кубометров американского сжиженного газа, который можно доставлять в Украину. Он будет закачиваться в хранилища и затем поставляться в Евросоюз.
Украина будет не только покупателем газа, а полноценным партнером с долей собственности во всей цепи от добычи газа в США к поставкам в ЕС. Проект планируется к запуску в течение 2-3 лет", - подытожил Чижик.
Напомним, в марте Оператор ГТС впервые в истории осуществил транзит между двумя странами Евросоюза (из Венгрии в Словакию).
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