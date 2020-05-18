В Одесской области назначили нового заместителя губернатора

Новый заместитель будет курировать развитие науки и образования

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Новый заместитель будет курировать развитие науки и образования

Соответствующее распоряжение главы ОГА опубликовано на сайте областной администрации, сообщает RegioNews.

Ранее Денис Мусиенко занимал должности руководителя аппарата ОГА и главы Болградской РГА.

Кроме своих штатных функций главы аппарата он будет курировать следующие сферы: науку, образование, соцзащиту населения, медицину, семейную политику, молодежную политику, сферу труда и занятости населения, деятельность СМИ и связи с общественностью.

Напомним, летом 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Дениса Мусиенко с должности главы Болградской РГА. На посту главы райгосадминистрации он проработал два года (с июня 2017 года). В декабре прошлого года Мусиенко по результатам конкурса получил пост главы аппарата Одесской ОГА.

Ранее сообщалось, что заместителя главы Одесской ОГА Виталия Свичинского уволили с должности за задержку выплат работникам одесской "скорой".