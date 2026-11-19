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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 19 ноября намекнул на возможное уничтожение Крымского моста через Керченский пролив

Об этом сообщили на официальной странице Генштаба в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Вооруженные Силы Украины приветствуют мост Васко да Гама (Лиссабон) со званием самого длинного моста в Европе!", – говорится в сообщении.

Тем временем оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов ночью подтвердил атаку на Крымский мост. По его словам, движение через объект временно перекрыли, а соответствующие службы оценивают нанесенный ущерб.

Также об остановке движения сообщило Министерство транспорта России. По данным российского ведомства, после ночной атаки беспилотника временно приостановили движение поездов по железнодорожной части моста. Там заявили, что пострадавших нет.

Украинский мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором, как утверждается, слышен удар по мосту.

Кроме того, канал сообщил о создании больших очередей на автозаправочных станциях в Севастополе. Это связывают с опасениями по поводу возможных перебоев со снабжением горючего из-за нарушения логистики.

Напомним, в понедельник, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту. Поэтому движение транспорта переправой временно ограничили. Это повлекло задержки пассажирских поездов, соединяющих Россию с оккупированным полуостровом. В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке.

Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о новых подробностях операции по уничтожению моста. По его словам, подготовка продолжалась несколько недель.

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные кадры поражения Крымского моста.