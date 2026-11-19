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Генеральний штаб Збройних сил України 19 листопада натякнув на можливе знищення Кримського мосту через Керченську протоку

Про це повідомили на офіційній сторінці Генштабу у Фейсбук, передає RegioNews.

"Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!", – йдеться у повідомленні.

Тим часом окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов вночі підтвердив атаку на Кримський міст. За його словами, рух через об'єкт тимчасово перекрили, а відповідні служби оцінюють завдані збитки.

Також про зупинку руху повідомило Міністерство транспорту Росії. За даними російського відомства, після нічної атаки безпілотника тимчасово призупинили рух поїздів залізничною частиною мосту. Там заявили, що постраждалих немає.

Український моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео, на якому, як стверджується, чути удар по мосту.

Крім того, канал повідомив про утворення великих черг на автозаправних станціях у Севастополі. Це пов'язують із побоюваннями щодо можливих перебоїв із постачанням пального через порушення логістики.

Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили. Це спричинило затримки пасажирських потягів, які сполучають Росію з окупованим півостровом. У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки.

Згодом президент Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції зі знищення мосту. За його словами, підготовка тривала кілька тижнів.

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні кадри ураження Кримського мосту.